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İnebolu Limanı'nda palamut bolluğu! Balıkçıların yüzü gülüyor

İnebolu Limanı'nda palamut bolluğu! Balıkçıların yüzü gülüyor
09.09.2020 04:07

Kastomonu'nun İnebolu ilçesinde 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar, denizdeki palamut bolluğunun sevincini yaşıyor. Dev balıkçı tekneleri, İnebolu Limanı'na palamut dolu kasalarla döndü. Balıklar, kamyon ve TIR'larla Türkiye'nin çeşitli yerlerine sevk edildi.


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