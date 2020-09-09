Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan panik yaşamaya devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre Yunanistan silahlandırmanın yasak olduğu Meis Adası'na asker sevk edip adaları silahlandırıyor. Adadan gelen son görüntülerde iş makinesinin askerler için mevzi kazdığı anlar kayıtlara alındı. İşte o anlar...
Meis adasında iş makineleri mevzi kazıyor
09.09.2020 08:51
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