Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen, kurallara uymayarak kaçak kına gecesi düzenlenen salona, polis ekipleri baskın düzenledi. Kaçak kına gecesine katılan 15 kişiye toplamda 22 bin 500 TL ceza kesildi.
Bursa'da koronavirüs denetimi: Kına gecesi düzenleyenlere ceza yağdı
09.09.2020 03:56
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- Bursa'da koronavirüs denetimi: Kına gecesi düzenleyenlere ceza yağdı
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