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Bursa'da koronavirüs denetimi: Kına gecesi düzenleyenlere ceza yağdı

Bursa'da koronavirüs denetimi: Kına gecesi düzenleyenlere ceza yağdı
09.09.2020 03:56

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen, kurallara uymayarak kaçak kına gecesi düzenlenen salona, polis ekipleri baskın düzenledi. Kaçak kına gecesine katılan 15 kişiye toplamda 22 bin 500 TL ceza kesildi.


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