İlk Evim Konut Kampanyası'nda İstanbul zamanı! Tarihler belli oldu... İlçe ilçe kuralar ne zaman çekilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen "İlk Evim" projesinde kura çekimleri, İstanbul için 16 Mart-19 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde, konut ve arsalar için 7 Kasım 2022'de Ardahan ve Şırnak'la başlayan kura çekimleri, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti.

Ara verilen kura çekimlerine İstanbul ile devam edilecek.

İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri için 16 Mart-19 Nisan tarihlerinde noter huzurunda çekilecek.

Tuzla'daki 20 bin 920 hak sahibi için 16 Mart'ta, Çatalca'daki 540 ve Selimpaşa'daki 200 hak sahibi için 30 Mart'ta, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerindeki 28 bin 340 hak sahibi için ise 1-19 Nisan tarihlerinde kura çekimi yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk Evim'de İstanbul zamanı. 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz. 250 bin sosyal konut projesi kura çekimleri, 81 ilde 3,5 ayda tamamlanarak İstanbul ile son bulacak." ifadelerine yer verdi.

İLK EVİM İLK İŞ YERİM PROJESİNİN DETAYLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesine ilişkin merak edilen sorulara yanıt verildi.

Projeye ilişkin merak edilen soru ve cevaplar, Bakanlığın sayfasında şöyle yer aldı:

BAŞVURU AŞAMASINDA KONUT TİPİ SEÇİLEBİLECEK Mİ?

Başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

50.000/100.000 Konut projesinde kurada hak sahibi olup konut satış sözleşmesi imzalamayan vatandaşlar 250.000 konut projesine başvuru yapabilirler mi?

Bankaya dilekçeyle başvurarak hak sahipliğinin iptal edilmesini talep edip, yatırmış olduğu başvuru bedelini iade alan vatandaşlar 250.000 konut projesine başvuru yapabilir.

250.000 KONUT PROJESİNDE HANE HALKINDAN FARKLI KİŞİLER İKİ AYRI FARKLI PROJEYE BAŞVURU YAPABİLİR&NBSP; Mİ?

250.000 konut projesinde hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; her iki eşin de başvuru yapılması durumunda başvuruların tamamı geçersiz sayılacaktır.

HANE HALKINDAKİ FARKLI KİŞİLER (KİŞİ, EŞİ VE VELAYET ALTINDAKİ ÇOCUĞU HARİÇ) (DEDE, 18 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUK) PROJELERE BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Evet. Başvurabilir.

Şehit ailesi kategorisinde yapılacak başvurularda yaş sınırı var mıdır?

Sadece bu kategoride yaş sınırı yoktur.

VEKALETNAME İLE BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ?

Evet.

HER İLDEN BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ?

Banka şubelerinden başvuru yapacak olanlar, sadece projenin bulunduğu ildeki yetkili şubelerden başvuru yapılabilir. Ancak e-devlet üzerinde şartların taşınması şartı ile istenilen yerden başvuru yapılabilir.

BAŞVURU ŞARTLARI GEÇERLİLİĞİNDE HANGİ TARİH ESAS ALINACAK?

Gelir, konut olmama, ikametgah, yaş şartlarını başvuru tarihinde taşıması gerekmektedir. Daha sonraki değişiklikler dikkate alınmayacaktır.

ADINA KAYITLI "YAPI KULLANIM BELGESİ" OLAN VATANDAŞLAR PROJELERE BAŞVURU YAPABİLİRLER Mİ?

Konut başvurusunda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olması şartı aranmaktadır. Yapı kullanım belgesi başvuru şartları arasında yer almamaktadır.

KONUTUNU İADE/FESİH EDENLER VE İŞYERİ ALANLAR BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Konutunu iade/fesih edenler ve işyeri alanlar da başvuru yapabilecektir.

E-DEVLETTEN BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ?

Evet. Ancak E-devlet başvurularında başvuru yapabilmek için aktif bir başvurusunun olmaması gerekmektedir. Ancak sistemden veya kişini bilgilerinin eksikliğinden dolayı e-devlet başvuru yapılamadığında, bankadan başvurusu yapmalıdır.

HİSSELİ TAPU SAHİBİ OLANLAR BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Bağımsız ve tam hissesi olmadığı sürece başvuru yapılabilir.

ENGELLİ VE KISITLI KİŞİLERİN BAŞVURUSU NASIL OLACAKTIR?

Başvuru şartlarında engelli kategorisinden başvuru yapılabilmesi için en az @ engelli olunması gerekmektedir. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecektir. 18 yaşından büyük kısıtlı olan engelliler vasi/velileri aracılığı ile başvuru yapacaklardır. Bu konuda vasilik kararında hüküm bulunmalı (borçlandırma işlemlerine, konut alım işlemlerine yönelik) veya vasilik makamı olan mahkemeden uygunluk yazısı getirilmelidir.

BAŞVURU BELGELERİ NE ZAMAN ALINACAK?

14 Eylül – 31 Ekim 2022 tarihlerinde başvuru yapılacaktır.

E-Devlet Başvuruları 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecektir.

Başvuru belgeleri; E-devletten başvuru yapanlar için, yapılan kura sonucunda hak sahibi kabul edilen kişilerden sözleşme aşamasında temin edilecektir. Banka aracılığı ile başvuru yapanlar kategorisine göre; engelli/emekli/genç/diğer durumu kanıtlayan belge ile ikamet/nüfus/gelir/yaş şartlarının belgelenmesi istenecektir.

BAŞVURU BEDEL İADELERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR?

"Başvuru dönemi içinde" başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek.

Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.

AYLIK HANE GELİRİ NASIL HESAPLANMALIDIR?

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL. (İstanbul İli için 18.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) Maaşında icra kesintisi olanların icra kesintisinden önceki geliri dikkate alınacaktır.

ÇİFTÇİ VEYA TİCARİ FAALİYETİ OLAN KİŞİLERİN BAŞVURULARDA BELİRTİLEN AZAMİ GELİRLERİ NASIL TESPİT EDİLECEKTİR?

Ticari faaliyeti olanlarda son yıl vergi levhasında görünen yıllık net karın 12'ye bölünmesi sonucundaki değer ile gelir tespit edilecektir. Zirai faaliyeti olanlarda ise (bilanço ve işletme esasına göre defter tutanlar hariç) beyan ettikleri gelirleri esas alınacaktır.

GELİRİ OLMAYANLAR BU PROJELERE BAŞVURABİLİR Mİ?

TOKİ tarafından söz konusu projelere başvuru için asgari gelir düzeyi belirlenmemiştir.

SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANACAK, İNŞAAT NE ZAMAN BAŞLAYACAKTIR?

İdarece inşa edilecek konut projelerinde; imar planlama, projelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması ve ihale sürecini müteakip, konutların satış fiyatları belirleme işlemleri tamamlandıktan sonra sözleşme imzalama işlemleri başlatılacaktır.

KONUTU DEVİR EDEBİLİR MİYİZ?

2+1 ve 3+1 konutlarda alıcının devir hakkı bulunmamaktadır.

Başvuru sürecinde, yapılan başvuru farklı proje ile değiştirilebilir mi?

250.000 konut projesinde herhangi bir projeye başvuru yaptıktan sonra, başka bir projeye başvuru yapılmak istenmesi durumunda, ilk başvuru yapılan projedeki başvurunun bankada iptal edilmesinden sonra ikinci bir projeye başvuru yapılabilir.

PEŞİNAT ORANINI FAZLA ÖDEME VEYA TAMAMEN KAPATILABİLİR Mİ? VADE DE KISALTMA OLABİLECEK Mİ?

Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmaktadır.

VATANDAŞIN KONUTUNU İADE ETMEK İSTEMESİ HALİNDE SÜREÇ NE ŞEKİLDE İLERLEYECEK?

İade etme hakkı bulunmakta olup, banka nezdinde imzalanan satış sözleşmesi hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

250.000 KONUT PROJESİNDE ASİL HAK SAHİBİ OLUP, ÇIKAN KONUTU İSTEMEYENLER İÇİN BAŞVURU BEDEL İADE SÜRESİ NEDİR?

İlgili projedeki sözleşme imzalama süresinin bitimini müteakiben başvuru iade işlemleri yapılacaktır.

KONUT DEĞİŞTİRME (BECAYİŞ) İMKANI VAR MI?

Sözleşme imzalama aşamasında vardır.

"ENGELLİ ÇOCUK YARDIMI" HANE HALKI GELİRİNE İLAVE EDİLECEK Mİ?

Evet dahil edilmektedir.