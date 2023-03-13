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Bakan Mustafa Varank'ın babası vefat etti! Ali Haydar Varank cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Mustafa Varank'ın babası vefat etti! Ali Haydar Varank cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
13.03.2023 14:12

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NACİ GÖRÜR İSTANBUL DEPREMİ...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası vefat etti. 84 yaşında hayata gözlerini yuman Ali Haydar Varank, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası 84 yaşındaki Ali Haydar Varank, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

BAKAN VARANK ACI HABERİ DEPREM BÖLGESİNDE ÖĞRENDİ

Bakan Varank'ın haberi Malatya'da öğrendiği Adıyaman'a ziyaretini iptal edip Gaziantep'e giden Varank, daha sonra uçakla İstanbul'a geçtiği öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve çok sayıda siyasi katıldı.

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