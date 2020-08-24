İletişim Başkanlığı'ndan Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümüne özel “Kızıl Elma” marşı!

24.08.2020 23:06

İletişim Başkanlığı Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümüne özel “Kızıl Elma” marşı hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kızıl Elma" marşını "Bizim için Kızıl Elma büyük ve güçlü Türkiye'dir. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızıl Elma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebeli Tarık'tan Hicaz'a Balkanlardan Asya'ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir." sözleriyle Twitter hesabından paylaştı.