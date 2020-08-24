Türklerin yüzyıllarca yıldır haçlılar süregelen mücadelesi Doğu Akdeniz özelinde de amansız bir şekilde sürüyor. Türkiye’nin NAVTEX ilanına karşılık Yunanistan’dan misilleme geldi. Bu atağa sessiz kalmayan Türkiye ise Girit Adası’nın güneyinde tatbikat yapacağını duyurdu. Tüm bu gelişmeler üzerine Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Yunanistan’ın Fransa başta olmak üzere silah almaya başladığına değinen Erdoğan Karakuş, Türkiye’nin savunmada güçlü olması gerektiğinin altını çizdi. Karakuş, “Türkiye, Haçlı kuvvetleri ile karşı karşıya” uyarısında bulundu. Öte taraftan da Karakuş, Karadeniz’de bulunan doğalgazın ise mutluluk verici olduğunu belirtti ve sevinemeyenleri eleştirdi.
Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş'tan durum tespiti: Türkiye, Haçlı kuvvetleri ile karşı karşıya
24.08.2020 22:11
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