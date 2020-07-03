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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
03.07.2020 09:26

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 M-16 piyade tüfeği ile 1 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.


İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 M-16 piyade tüfeği ile 1 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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