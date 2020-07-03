Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, haziranda toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İşte Çataklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;
-Kırsaldaki terörist sayısının 400'lü rakamlara indiği bu dönemde elde ettiğimiz bu sonuç, terörle mücadeledeki kararlılığımızı gösteriyor.
-2020'nin ilk 6 ayında 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
-2020 ilk 6 ayında kırsalda 49.622, şehirde 5.573 operasyon yapılmış, terörden aranlar listesinde bulunan mavi 1, yeşil 1, turuncu 13, gri kategoriden 21 ve liste dışı sözde üst düzey 4 olmak üzere toplam 40 teröristin de aralarında bulunduğu, 562 terörist etkisiz hale getirildi.