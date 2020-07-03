Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Katar ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, "İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için verimli görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Katar ziyaretine ilişkin açıklama
03.07.2020 01:26
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Katar ziyaretine ilişkin açıklama
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