İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden istifa etti? Fatih Atik istifa nedenin detaylarını canlı yayında aktardı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini açıkladı. Soylu, "Tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir." ifadelerine yer verdi. Peki, Süleyman Soylu neden istifa etti? A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik canlı yayında yaşananların perde arkasını aktardı...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini açıkladı. Soylu, "Tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir." ifadelerine yer verdi.
April 12, 2020
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.