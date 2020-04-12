İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden istifa etti? Fatih Atik istifa nedenin detaylarını canlı yayında aktardı... 12.04.2020 22:06

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini açıkladı. Soylu, "Tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir." ifadelerine yer verdi. Peki, Süleyman Soylu neden istifa etti? A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik canlı yayında yaşananların perde arkasını aktardı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini açıkladı. Soylu, "Tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir." ifadelerine yer verdi.