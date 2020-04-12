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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Nisan koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Nisan koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

12.04.2020 19:50

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Nisan koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi olduğunu bildirdi.


Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 97 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 56 bin 956, can kaybının 1198'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 720 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.


481 HASTA İYİLEŞTİ
Son 24 saatte 97 hasta vefat etti, 481 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 376 bin 100, toplam vaka sayısı 56 bin 956, toplam vefat sayısı 1198, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1665, toplam entübe hasta sayısı 978, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 446 oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yoğun bakıma geçişte azalma eğiliminin sürdüğüne işaret ederek, "Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır." ifadelerini kullandı.

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