İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber ekranlarında GARA operasyonunun önemine dair açıklamalarda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında Salih Nayman moderatörlüğünde, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ün sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, Gara Harekatı'nın detaylarını ve Gara'nın önemini anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında Salih Nayman moderatörlüğünde, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ün sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, Gara Harekatı'nın detaylarını ve Gara'nın önemini anlattı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BÜTÜN AKADEMİLERİ GARA'DA

Hakurk, bu gölgeye girebilmeyi hemen temin eder. Buradan aynı zamanda, Kandil ve Sincar'a da direkt geçilebiliyor. Gara neyi ifade ediyor? Kandil koridoru, Suriye koridoru, Sincar koridorunun geçiş alanı Gara'dır. Gara'nın ikinci önemli özelliği ise, PKK'nın tüm eğitim merkezli buradadır. Gara, savunulması çok kolay bir alandır, tepeleri olan bir alandır.

TERÖRİST SAYISI SON 4 YILDA YÜZDE 88 DÜŞTÜ

Türkiye'deki terörist sayısı 300'ün altına indi. Türkiye'de girilmedik alan bırakmadık. Başlarını çıkartamıyorlar. Son 4 yılda terörist sayısı yüzde 88 azaldı. İçeride basmadık yer bırakmadık. Sadece teröristle değil, terörün finansmanıyla da uğraştık. Tamamiyle terörü finanse eden, lojistik destek sağlayan anlayışa da darbe vurduk.

Gara'nın altında bir Lelikan suyu var. Bu suyun ötesi düzlüktür. Orada terörist olmaz. Bizim temel amacımız orada terör örgütünün yaşam alanlarını, lojistik alanlarını, eğitim alanlarını kaldırmak. Gara'da bunu yaptığıNız andan itibaren kalbe girmişsiniz demektir. TSK'nın yaptığı operasyon tam olarak budur.