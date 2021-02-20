İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de konuştu: HDP terör örgütü PKK'nın partisidir

A Haber özel yayınında kritik mesajlar veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “HDP, terör örgütünün partisidir. Esas esir olan onlardır. Hepsi PKK'nın rehinesidir. Kişilikleri, kimlikleri esirdir. Ve zihnen kirletilmişlerdir. Şunu ifade edeyim. Burada bu evlatlarımızın şehadeti sonrası birçok yalan, dezenformasyon ve herkesi tahrik devreye girdi. Aynı istismarı evlatlarımızın ölümü üzerinden devam ettirmeye çalışıyorlar. Yaptığı yetmemiş, acıyı daha fazla arttırmaya çalışıyorlar.” dedi.