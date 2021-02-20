İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de konuştu: HDP terör örgütü PKK'nın partisidir

A Haber özel yayınında kritik mesajlar veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “HDP, terör örgütünün partisidir. Esas esir olan onlardır. Hepsi PKK'nın rehinesidir. Kişilikleri, kimlikleri esirdir. Ve zihnen kirletilmişlerdir. Şunu ifade edeyim. Burada bu evlatlarımızın şehadeti sonrası birçok yalan, dezenformasyon ve herkesi tahrik devreye girdi. Aynı istismarı evlatlarımızın ölümü üzerinden devam ettirmeye çalışıyorlar. Yaptığı yetmemiş, acıyı daha fazla arttırmaya çalışıyorlar.” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Gara Harekatı'nın perde arkasını anlatan Bakan Süleyman Soylu, "PKK'nın tüm eğitim merkezleri buradadır. Kandil koridoru, Suriye koridoru, Sincar koridorunun geçiş alanı Gara'dır" ifadelerini kullandı.
Soylu, Gara'ya giden ismin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı.
"HDP TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARTİSİDİR"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "HDP, terör örgütünün partisidir. Esas esir olan onlardır. Hepsi PKK'nın rehinesidir. Kişilikleri, kimlikleri esirdir. Ve zihnen kirletilmişlerdir. Şunu ifade edeyim. Burada bu evlatlarımızın şehadeti sonrası birçok yalan, dezenformasyon ve herkesi tahrik devreye girdi. Aynı istismarı evlatlarımızın ölümü üzerinden devam ettirmeye çalışıyorlar. Yaptığı yetmemiş, acıyı daha fazla arttırmaya çalışıyorlar" dedi.