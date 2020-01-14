İBB, Şehir hastanesine metro projesini iptal etti! İmamoğlu'nun '16 milyonun başkanı olacağım' sözleri de fos çıktı! 14.01.2020 10:06

Göreve gelmek için ’16 milyonun başkanı olacağım’ yalanını kullanan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde başlayan tüm hizmetlerin önüne taş koyarak siyasi intikam alıyor. İntikamı halka hizmetin önüne geçen İmamoğlu’nun, son olarak Başakşehir Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayacak metro hattının yapımını durdurması İstanbullular’ı çileden çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi göreve geldikten sonra ihalesi yapılmış projeleri iptal etme kararı aldı. İBB başkanı koltuktaki 5'inci ayında Haliç'teki arıtma tesisi projesinin 'temel atmama töreni' adıyla düzenlediği skandal etkinlikle iptal ettiğini duyurdu. Kendisini 'Proje adamı' olarak tanımlayan, her fırsatta "Ben 16 milyonun belediye başkanıyım" diyerek demagoji yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2020 yatırım programından haziranda açılışı yapılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'ne giden metro projesini çıkarması ve 9 ilçede devam eden faaliyetleri durdurması bardağı taşırdı.

HÜKÜMET YAPACAK

CHP'li yönetim 2020 bütçe kitapçığından özellikle AK Parti'li belediyelerdeki projeleri iptal etti. İptal edilen projelerin başında ise Başak-şehir'de yapımı devam eden ve haziranda açılacak olan şehir Hastanesi geldi. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turhan önceki gün katıldığı bir programda, haziranda İstanbul'da açılacak şehir hastanesine yapılan metro ve karayolu inşaatı ihalelerini İmamoğlu'nun iptal ettiğini duyurdu. Turhan, tüm semtlerden gelip bu hastaneye ulaşımı sağlayan metro sisteminin hastane açılmasın diye özellikle durdurulduğunu belirterek "Böyle bir belediye başkanı yönetimi olabilir mi? 'Bunu hükümet yaptı, rant sağlar' diye bu projeyi durduruyor. Tüm İstanbullulara, tüm ülkenin insanlarına ben bunu şikayet ediyorum. Cumhurbaşkanımız bu konuyu duyunca bize 'Biz İstanbulluları bu tür yöneticilere mi bırakacağız. Gereği neyse devlet olarak hükümet olarak biz yapacağız' dedi." diye konuştu. SABAH'a konuşan vatandaşlar, İBB yönetimine "Gurur projelerini neden engelliyorsun" diye tepki gösterdi ve hükümete buna fırsat vermeme konusunda güvendiklerini söyledi.

CUMHURBAŞKANIMIZ HEPSİNİN HAKKINDAN GELİR

MUAMMER YILDIZ: Dünya çapında bir metro ve şehir hastanesi projesi İBB tarafından engellenmek isteniyorsa bu çok yanlış. Vatandaş için yapılan şehir hastanesi gibi insani bir olaya yapılan yanlıştır. Umarım İBB bu yanlıştan döner. Öyle bir durum varsa da istedikleri kadar iptal etsinler. Cumhurbaşkanımız, hepsinin hakkından gelir. Vatandaşına yaptığı bu güzelliği tamamlar.

İBB'NİN YAPTIĞI AKLA MANTIĞA SIĞMIYOR

İBRAHİM TOPAL: Şehir hastanesi ülkemiz ve özellikle İstanbul adına gurur verici bir proje. Avrupa'da bile böylesi yok. Hükümetimizin en kısa zamanda bitireceğine eminim. İBB'nin bu projeye bağlanan metro hattını durdurmaya çalışması akla mantığa sığmıyor. Bu çok acı verici. Neden projelere engel olunmaya çalışılıyor. Fakat bu sorunu Cumhurbaşkanımız çözer.

MURAT AYDIN: Dünyaya örnek olacak bir şehir hastanesi olacak. Böyle bir gururu projesinin önünü kesmek için ortaya birçok engel çıkartacaklar ama başaramayacaklar. Hükümetimiz en kısa sürede bitirecek. Dünyaya örnek olacak bir şehir hastanesi tüm İstanbullular'a hayırlı olsun.

RAMAZAN KELLECİ: "Her şeyin en iyisini yapan hükümetimiz var. Şehir Hastanesi de bu projelerden bir tanesi. Avrupa'da değil dünyada örnek gösterilecek bir hastanede olacağına eminim. Engelleyemezler. Şimdiden bu gurur verici proje hayırlı uğurlu olsun. TÜRKİYE'NİN YÜZ AKI

İstanbul'da haziran ayında açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi, tüm dünyaya örnek olacak donanımda yapılandırıldı. Açıldığında 10 bin kişiye istihdam sağlayacak hastanenin yüzde 87'si tamamlandı. İstanbul'u 'sağlığın başkenti' yapacak hastane, sağlık yatırımı açısından Türkiye'nin yüz akı projelerinden biri olacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeliyle yapılan Türkiye'nin en büyük üçüncü sağlık yatırım projesi olarak hayata geçirilen hastanenin temeli, yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan üzerine Ekim 2017'de atıldı. 2 bin 682 yatak kapasiteli hastane, günde 32 bin 700 hastaya hizmet verecek. 4 bin 300 medikal personeli, 4 bin 50 hizmet personeli ve 810 yönetim personelini bünyesinde barındırmaya hazırlanan Başakşehir Şehir Hastanesi 2 bin 354 yatak kapasiteli Ana Hastane, 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile 128 yatak kapasiteli Psikiyatri Hastanesi'nden oluşacak. Hastane, 2 bin 68 sismik izolatörle, "Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası" unvanını alarak depreme karşı en güvenli yer olacak. (Sabah)