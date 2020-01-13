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  • 13.01.2020 13:20
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 13:46

'nun sevdası 'ye sıçradı! Demirtaş'ın kitabı orada satılmaya başlandı!

Görev geldiği günden bu yana tüm skandalları gerçekleştirmeyi başaran ’li Başkanı , bir rezalete daha imza attı. Geçtiğimiz günlerde iş birlikçisi ’nin eski Eş Genel Başkanı ’ın yazdığı hikayenin tiyatro oyununa eşi ’nun gitmesi ile tüm tepkileri üzerine çeken İmamoğlu, bu sefer de kirli birlikteliğe İBB’yi karıştırdı. İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da Demirtaş’ın kitapları satılmaya başlandı.

Temmuz ayında 'nin Taksim'deki İl Başkanlığını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , "'ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "İmkan olsa ziyaret etmek isterim. Ama ziyaretlerle ilgili kurallar var. Umarım herkes için adalet hızlıca yerini bulur ve hak eden herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" cevabını vermişti.

EŞİ TİYATROSUNU İZLEDİ, İBB KİTAPLARINI SATIYOR
İmaoğlu'nun eşi ise geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabındaki öykülerine yer verilen okuma tiyatrosunu Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte izledi.

Ancak İmamoğlu'nun Demirtaş sevdası bunlarla son bulmadı.

BÜYÜK TEPKİ!
Cezaevinde kitap yazarak vakit geçiren HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Seher ve Devran adlı kitapları, Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da satışa sunuldu.

Bu durum, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

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