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  • Son Güncelleme: 12.01.2020 10:27

li belediyelerin halka hizmet etmesini engelliyor!

Göreve geldiği günden bu yana liyakat ve eşitliği savunduğunu iddia eden ’li Başkanı , ’nin kazandığı belediyelere yaptırım uyguluyor. ’16 milyonun belediye başkanı olacağım’ diye göz boyayan İmamoğlu, Tuzla’dan Üsküdar’a, Sancaktepe’den Bayrampaşa’ya, AK Partili 9 ilçenin çehresini değiştirecek projeleri rafa kaldırdı.

AK Partili belediyelerin halka hizmet etmesini engelliyor!

Büyük bir takiyye yaparak " halkını eşitleyeceğiz" sözleriyle hileli şekilde seçim kazanan 'li İstanbul Büyükşehir () Belediye Başkanı , bu sözünün de üstüne yattı. 'nin kazandığı ilçelerdeki vatandaşları cezalandırmak isteyen İmamoğlu, birçok ilçe belediyesinin devam eden projesine ket vurdu. 9 AK Partili belediyenin, otopark, tünel, meydan düzenlemesi ve sahil yolu çalışmalarını engelleyen CHP'li İmamoğlu, milyonlarca vatandaşın iradesini adeta hiçe saydı. Üsküdar, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Bayrampaşa, Bağcılar, Esenler ve Eyüp'teki prestij nitelikteki eserlerin yapımı durduruldu.

PROJELER ASKIYA ALINDI
Hiçbir şey yapmayıp da her şeyi yapıyormuş gibi görünen İBB Başkanı İmamoğlu, skandallara doymuyor. Terör örgütü 'nın siyasi kanadı 'nin desteğiyle İstanbul seçimlerini kazanan İmamoğlu, Türk siyasi tarihine geçecek bir skandala imza attı. 'Herkesi eşitleyeceğiz', 'Hiçbir ayrımcılık yapmayacağız' naraları atan CHP'li İmamoğlu, AK Partili vatandaşların hayatını kolaylaştıracak her projeyi veto ediyor. AK Parti'nin yüzde 60 oy oranıyla seçimlerin kazandığı Esenler'de yapımı devam eden 'Esenler Meydan Otoparkı' yarıda bırakıldı. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını milyonluk konserlerde heba eden ve tek bir konsere 400 bin lira ödenek ayıran İmamoğlu, Bağcılar'daki meydan otoparkı yapımı da engellendi.

ŞOV DIŞINDA BİR ŞEY YAPMIYOR
Yeni Akit'te yer alan habere göre, İstanbul'un dört bir yanına astığı pankartlarla vatandaşın gözünü boyamaya çalışan İmamoğlu, her gün milyonlarca vatandaşın yararlanacağı sosyal alanlara da darbe vurdu. İstanbul'un tarihi ilçelerinden Üsküdar'ın sahil düzenlemesini ve otopark yapım işini rafa kaldırdı. Ümraniye trafiğini rahatlatacak Levazım Tüneli ve meydan otoparkı işi de durduruldu. İstanbul'un kanayan yarası trafik problemini çözecek otopark yapımlarının organize bir şekilde durdurulması ise dikkatlerden kaçmadı. Tuzla ve Pendik'teki sahil yolu otoparkı yapım işi de İmamoğlu'nun AK Partili vatandaşları cezalandırma isteğinden nasibine düşen payı aldı.

BİR SİYASİ KOMEDİ: TEMEL ATMAMA TÖRENİ
Bağcılar, Sancaktepe ve Bayrampaşa ilçelerine yapılacak olan meydan otoparkları da 'tasarruf' bahanesinin ardına saklanarak durduruldu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda 'Temel Atmama Töreni' düzenleyerek, 'yaprakların kendisini alkışladığını' iddia ederek tarihe geçme başarısını gösteren İmamoğlu, Eyüp'te Silahtarağa Biyolojik Arıtma Tesisi'nin de yapımını durdurmuştu.

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