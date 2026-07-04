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Karadeniz'de hortum: Sahildekiler cep telefonuyla kaydetti!
Karadeniz'de hortum: Sahildekiler cep telefonuyla kaydetti!
Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 17:47
Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2026 17:48
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Artvin'in Kemalpaşa ilçesi açıklarında oluşan ve deniz üzerinde ilerleyen dev hortum, kıyıdaki vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.
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