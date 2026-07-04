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Karadeniz'de hortum: Sahildekiler cep telefonuyla kaydetti!

Karadeniz'de hortum: Sahildekiler cep telefonuyla kaydetti!

Artvin'in Kemalpaşa ilçesi açıklarında oluşan ve deniz üzerinde ilerleyen dev hortum, kıyıdaki vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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