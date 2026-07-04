Karadeniz'de hortum: Sahildekiler cep telefonuyla kaydetti!

Başkan Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif bir araya geldi!

Başkan Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Savaş bağımlısı bu hükümete fırsat vermemek gerekiyor!

Başkan Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Savaş bağımlısı bu hükümete fırsat vermemek gerekiyor!