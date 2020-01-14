İBB raflarında terörist Sakine Cansız'ın kitapları! Skandala tepki yağıyor... 14.01.2020 10:04

İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitaplarını satmaya başlayan İmamoğlu bir skandala daha imza attı. İstanbul kitapçısında PKK'nın kurucu üyesi olan terörist Sakine Cansız'ın da kitabının satıldığı ortaya çıktı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Adeta suçüstü yakalanan İBB, tepkiler sonrası kitapları siteden kaldırdı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun terör destekçisi HDP ile olan ilişkisi kendi açıklamalarıyla da daha önce gündeme gelmişti. Daha önce birçok defa Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edebileceğini dile getiren İmamoğlu, ziyaretten önce İBB Kültür A.Ş. bünyesindeki istanbulkitapcisi.com.'da Demirtaş'ın kitaplarını satmaya başlamıştı.

PKK KURUCUSU CANSIZ'IN KİTABINI SATMAYA BAŞLADILAR

Bu skandalın üzerinden çok geçmeden yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun belediyesi terör örgütü PKK'nın kurucu üyesi olan terörist Sakine Cansız'ın 'Hep Kavgaydı Yaşamım' adlı kitabını da satıyor.

KİTAP HAKKINDA TOPLATMA KARARI BULUNUYOR

Aram Yayınları tarafından çıkan skandal kitap hakkında toplatma kararı olduğu da ortaya çıktı.



SKANDALIN ARDINDAN TEPKİ YAĞDI

İBB'nin skandalının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan İBB'ye tepki yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları "İBBraflarıPKKyaAçılamaz" hashtegiyle birçok twwet attı.

TEPKİLER SONRASI SİLDİLER

Adeta suçüstü yakalanan İBB, tepkiler sonrası kitapları siteden kaldırdı.

"DEMİRTAŞI ZİYARET ETMEK İSTERİM"

Temmuz ayında HDP'nin Taksim'deki İl Başkanlığını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "İmkan olsa ziyaret etmek isterim. Ama ziyaretlerle ilgili kurallar var. Umarım herkes için adalet hızlıca yerini bulur ve hak eden herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" cevabını vermişti.

EŞİ TİYATROSUNA GİTMİŞTİ

İmaoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabındaki öykülerine yer verilen okuma tiyatrosunu Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte izledi.