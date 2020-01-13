CHP'li İmamoğlu, Haliç'te arıtma tesisini baltaladı. Kanal İstanbul'a savaş açtı. Şehir Hastanesi'ne giden metro inşaatını da kesip attı.
"16 milyona hizmet" dedi ama söyledikleri hep lafta kaldı. Milletle alay eder gibi "Temel atmama töreni" bile yaptırdı. "Duran Adam"ı oynadı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuğa oturduktan sonra icraat yerine sadece laf üretti.
Başakşehir'de yapımı süren şehir hastanesi Haziran'da hizmete açılacak. Belediyenin engellediği yol ve metroyu ise Ulaştırma Bakanlığı yapacak.
10 bin dönüm alana kuruldu
Altı bloktan oluşuyor
Yatak kapasitesi 2 bin 682
Günde 32 bin 700 hastaya bakılacak
10 bin sağlık personeli görev yapacak
"16 milyona hizmet" dedi ama söyledikleri hep lafta kaldı. Milletle alay eder gibi "Temel atmama töreni" bile yaptırdı. "Duran Adam"ı oynadı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuğa oturduktan sonra icraat yerine sadece laf üretti.
Başakşehir'de yapımı süren şehir hastanesi Haziran'da hizmete açılacak. Belediyenin engellediği yol ve metroyu ise Ulaştırma Bakanlığı yapacak.
10 bin dönüm alana kuruldu
Altı bloktan oluşuyor
Yatak kapasitesi 2 bin 682
Günde 32 bin 700 hastaya bakılacak
10 bin sağlık personeli görev yapacak
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