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'li İmamoğlu 'ne giden projesini durdurdu!

'li Büyükşehir Belediye Başkanı , İstanbul'daki hayati projelere engel oldu. Son olarak da 'ne giden yu durdurdu.

Duran adam!
'li İmamoğlu, Haliç'te arıtma tesisini baltaladı. Kanal 'a savaş açtı. 'ne giden inşaatını da kesip attı.



"16 milyona hizmet" dedi ama söyledikleri hep lafta kaldı. Milletle alay eder gibi "Temel atmama töreni" bile yaptırdı. "Duran Adam"ı oynadı.



Başkanı koltuğa oturduktan sonra icraat yerine sadece laf üretti.



'de yapımı süren şehir hastanesi Haziran'da hizmete açılacak. Belediyenin engellediği yol ve metroyu ise Ulaştırma Bakanlığı yapacak.

10 bin dönüm alana kuruldu
Altı bloktan oluşuyor
Yatak kapasitesi 2 bin 682
Günde 32 bin 700 hastaya bakılacak
10 bin sağlık personeli görev yapacak

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