İBB otobüsünde yine aynı görüntü! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

06.05.2020 13:07

Son dakika haberi... Türkiye koronavirüs salgınıyla yediden yetmişe canla başla mücadele ederken, salgının en yaygın olduğu İstanbul'da hizmet veren topmu taşıma araçlarından yine pes dedirten bir görüntü geldi. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı yolculukta, otobüste ayakta bile duracak yer kalmazken, tepki çeken görüntüler kameraya yansıdı.

TAKSİM-KOCAMUSTAFAPAŞA İETT OTOBÜSÜNDE YAŞANAN YOĞUNLUK, KAMERALARA YANSIDI

Yeni tip korona virüse(Covid-19) karşı mücadele sürerken zaman zaman görenleri hayretlere düşüren görüntüler de geliyor. Dün akşam saatlerinde Taksim'den Kocamustafapaşa'ya hareket eden 35C kodlu İETT otobüsündeki kalabalık pes dedirtti. Yolculuk sırasında otobüste sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü. Otobüste ayakta bile duracak yer kalmazken, tıklım tıklım dolu olduğu anlar kameralara yansıdı.