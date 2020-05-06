'Kaç Saat Oldu' hesabını yöneten Hüseyin Yılmaz FETÖ’nün sosyal medyada kullandığı hesapları açıkladı

06.05.2020 13:11

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, FETÖ’nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Yılmaz, FETÖ’nün sosyal medyada kullandığı hesapları açıkladı. İşte SABAH'tan Kenan Kıran'ın haberinin detaylarını açıkladı.

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Hüseyin Yılmaz tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve "@kacsaatolduson" isimli hesabın da yöneticisi olan Hüseyin Yılmaz, Erzincan'da Zaman Gazetesi'nde 1 yıl kadar çalıştığını, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak istediğini açıkladı.

"@KACSAATOLDUSON İSİMLİ HESABI ÜÇ KİŞİ YÖNETİYOR"

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Hüseyin Yılmaz, "@kacsaatolduson" isimli hesabın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü güdümünde faaliyet yürüttüğünü, Almanya'da firarda olan Zafer kod adlı Abdullah Purtaş'ın da bulunduğu 3 kişinin yönettiğini açıkladı.

"BU HESAPLAR ÖRGÜTE AİT HESAPLAR, HESAPLARIN BİRDEN FAZLA KULLANICISI VARDI"

ByLock kullanıcısı ve 2014-2016 yıllarında Bingöl'de örgütün emniyet yapılanmasında "mahrem imam" görevinde bulunduğu öğrenilen ve "@kacsaatolduson" isimli hesabın da yöneticisi olan Hüseyin Yılmaz şunları söyledi:

"Ben bu zamana kadar @kacsaatolduson, @kacsaatoldusonn, @kacsaatoldunet, @kacsaatolduson2/@gezilecek_yer ve @ilberortaylıtr kullanıcı adlı Twitter hesaplarını kullandım, ancak daha önce belirttiğim gibi bu hesaplar örgüte ait hesaplardır, bu hesapların benden başka kullanıcıları da vardı. Bu durum örgüte ait diğer hesaplar için de geçerliydi, hesapların birden fazla kullanıcısı vardı."

"KACSAATOLDUSON İSİMLİ HESABI 2014 EKİM'DE AÇTIM"

"Hatırladığım kadarıyla; "@kacsaatolduson" isimli hesabı ilk olarak 2014 yılı Ekim ayında @kacsaatolldu kullanıcı ismi ile ben açtım 2015 yılı sonlarına kadar kullandım, daha sonra bölge bu hesabı benden aldı. 2019 yılı Mart veya Nisan ayında tekrar kullanmaya başladım ve 2019 yılı Eylül ayında tutuklanıncaya kadar kullandım, serbest kaldıktan sonra 2020 Mart ayında tekrar kullanmaya başladım."

"HESABI TOPLAM ÜÇ KİŞİ KULLANIYOR"

"Bu hesabı bildiğim kadarı ile benimle birlikte Furkan/Alper(k) isimli şahsın ekibinden olan birisi yurt dışından ve Zafer (K) Abdullah Purtaş olmak üzere toplam üç kişi kullanıyor. Benim cezaevinde bulunduğum esnada ise bu hesabı beş kişinin kullandığını duymuştum ancak kim olduklarını bilmiyorum. "@kaçsaatoldunet" isimli hesabı ben açtım, bu hesabı "@kaçsaatolduson" açtıktan bir süre sonra açtım, yedek hesap olduğundan aktif olarak kullanılmadı."

"@İLBERORTAYLITR HESABINI 2015 YILINDA AÇTIM"

"@ilberortaylıtr" isimli hesabı ben 2015 yılında açtım ancak parodi hesap olarak çok fazla hesap olunca hesabım taklitten kapandı. Ben bu hesaplar dışında başka hesap kullanmadım."

"HESAP ALMANYA MENŞELİ GSM HESABI ÜZERİNDEN AKTİVE EDİLDİ"

"Yine hatırladığım kadarı ile; @kacsaatolduson kullanıcı isimli hesabı 0049xxxxxxxxxx numaralı Almanya menşeili GSM hattı üzerinden aktive edildi, @kacsaatoldunet kullanıcı isimli hesabı xxxxxxxxxxxxxyedek@yandex.com uzantılı mail adresi üzerinden ve kacsaatolduson2 kullanıcı isimli hesap xxxxxicin@yandex.com uzantılı mail adresi ile aktive edildi"

"BU HESAPTAN YAPTIĞIM PAYLAŞIMLAR DEVLET YANLISI PAYLAŞIMLARDI"

"Bunların dışında eşim F. Yılmaz'ın gündemi takip edebilmesi için @akgamze isimli twitter hesabını ben açtım, buradaki retweet ve paylaşımları hesabımın olmadığı dönemlerde ben yaptım. Eşim bu hesaptan hiç paylaşım yapmadı. Bu hesaptan yaptığım paylaşımlar devlet yanlısı paylaşımlardı. Bu hesap örgütün talimatı ile açılan renkli hesaplardan değildi, kesinlikle örgütün talimatı ile açılmadı. Bu eşimin şahsi hesabıdır."

"DAHİ BİLAL HESABININ YÖNETİCİSİ ROMANYA'DA ÖRGÜT ÜYESİ"

"Dahi Bilal (@dahioglan) profil isimli hesabın yöneticisinin Romanya'da bulunan örgüt üyesi olduğunu ayrıca @kacsaatolduturk kullanıcı adlı, @ilavetvfun ve @turgayyıldız yedek hesabının bulunduğunu biliyorum, ben bu şahsı hiç görmedim."

"SUNAVAROL HESABINI FETÖ'NÜN EMNİYET MAHREM İMAMI YÖNETİYOR"

"@sunavarol_ profil isimli hesabın yöneticisini hakkında net bilgi sahibi değilim ancak şahsın bir Emniyet mahrem imamı tarafından yönetiliyor olduğunu tahmin ediyorum kendisi ile dm üzerinden irtibat kurdum."

"ÖRGÜTE AİT HESAPLAR…"

"Bunların dışında örgüte ait olduğunu bildiğim @kaçsaatolduweb, @uyanhadi_, @kaçsaatoldutürk, @alperenreisg, @siyasetbilimci, @bilseniziyiolur, @kemalata34, @mhphaberleri, @ayhangürel, @alibabacanfan, @düşünendeli, @ahutürker34, gibi parodi ve normal hesaplar var ancak bunların kullanıcı adları değişmiş olabilir ve kullanıcılarının kim olduklarını bilmiyorum."

"ERZİNCAN'DA ZAMAN GAZETESİ'NDE 1 YIL KADAR ÇALIŞTIM"

"2004 yılında mezun olduktan sonra 1 ay Almanya'ya gittim. Almanya'dan geldikten sonra Erzincan'da Zaman Gazetesinde 1 yıl kadar çalıştım. 2005 yılında yine Erzincan'da Anafen Dershanesinde Fen Bilgisi öğretmeni olarak işe başladım. 3 yıl çalıştıktan sonra askere gittim. (…)

"FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜ SORUŞTURMALARI GEREKÇESİYLE İHRAÇ OLAN ŞAHISLAR ÇALIŞIYORDU"

"2017 Mayıs ayından 2019 Eylül ayına kadar Gaziantep ilinde Küsget Sanayi Sitesi Oduncular Sitesi Karşısında bulunan xxxxx xxx isimli iş yerinde sigortasız çalıştım. Bu iş yerinde genellikle Suriyeli şahıslar ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları gerekçesiyle ihraç olan şahıslar çalışıyordu. Burada çalışanlar genellikle sigortasız çalışıyorlardı. Beni bu iş yerine, iş yerinde muhasebeci olarak çalışan Müslüm isimli daha önce Malatya ilinden ihraç maliye memuru olan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde Mahrem İmam konumunda bulunan şahıs işe aldırdı."

"@SOLCEPHE HESABINI MAHREM İMAM YÖNETİYOR"

"Benim kullanmadığım ancak örgüte ait olduğunu bildiğim, @solcephe kullancı isimli Twitter hesabının örgüt üyelerinden Alper1(K) isimli Siirtte öğretmen olarak görev yaptığını ve örgüt içerisinde mahrem imam olarak bildiğim bir şahıs yönetiyor, ben bu şahsı hiç görmedim."

HÜSEYİN YILMAZ, "SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu belirlenen ve 1 Mayıs'ta operasyonla gözaltına alınan Hüseyin Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Hüseyin Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezaevine gönderildi.

KENAN KIRAN / SABAH