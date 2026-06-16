Lastik patladı, dev tır savruldu: Şoför yaralandı

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 00:30 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 00:32

Lastiği patlayınca kontrolden çıktı

Kaza, Kastamonu merkez Budamış Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan B.C. idaresindeki maden yüklü tırın henüz belirlenmeyen bir nedenle lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla birlikte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği dev araç, yoldan çıkarak savrulmaya başladı.

Önce su kanalına ardından refüje çarptı

Hızla savrulan tır, önce yol kenarında bulunan su kanalına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duramayan ve yola doğru geri savrulan tır, ardından refüje çarparak ancak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine süratle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan tır sürücüsü B.C., olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumuna ilişkin inceleme sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.