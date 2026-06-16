Güngören'de Hazem Muhammed cinayeti kamerada

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 13:43

İstanbul'un Güngören ilçesi, gece yarısı sokak ortasında işlenen feci bir pusu cinayetiyle sarsıldı. Mareşal Çakmak Mahallesi Vardar Sokak'ta dün gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, evlilik talebi reddedilen bir şahsın gözü dönmüş öfkesi, gencecik bir hayatın sonu oldu.

Polis ekipleri kaçan silahlı saldırganı yakalamak için ilçede geniş çaplı operasyon başlattı.

Motosikletle Gelip Sokakta Pusuya Yattı

İddiaya göre M.D., uzun süredir evlenmek istediği kızın ablası olması nedeniyle, yabancı uyruklu olan aileyle ciddi sorunlar ve anlaşmazlıklar yaşıyordu. Ailenin bu evlilik isteğine kesin bir dille karşı çıkmasını hazmedemeyen M.D., dehşet saçan bir plan hazırladı.

Gece yarısı motosikletine binerek ailenin ikamet ettiği sokağa gelen saldırgan, kızın 21 yaşındaki erkek kardeşi Hazem Muhammed'in eve dönmesini beklemeye başladı.

Tartışma Kısa Sürede Kurşun Yağmuruna Dönüştü

Bir süre sonra Hazem Muhammed, otomobiliyle evinin bulunduğu sokağa giriş yaptı. Araçtan indiği sırada karşısında pusuda bekleyen M.D.'yi bulan genç ile saldırgan arasında hemen orada sert bir tartışma başladı.

Sözlü kavganın büyümesi üzerine M.D., yanında getirdiği ruhsatsız ateşli silahı çekerek 21 yaşındaki gencin üzerine acımasızca ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralanan talihsiz genç, kanlar içinde yere yığılırken; katil zanlısı M.D. motosikletine atlayarak karanlıktan faydalanıp olay yerinden kaçtı.

Ağır Yaralı Genç Kurtarılamadı, Soruşturma Sürüyor

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerinde yaptığı ilk kritik müdahalenin ardından ambulansla apar topar en yakın hastaneye kaldırılan Hazem Muhammed, doktorların tüm yoğun çabalarına rağmen hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi.

Olay yerinde boş kovan incelemesi yapan ve delilleri toplayan asayiş büro ekipleri, firari şüpheli M.D.'nin saklandığı yeri tespit etmek ve adalete teslim etmek üzere çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.