İnşaatın 6. katından düştü: Mahmud S. kurtarılamadı

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 01:15 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 01:17

Dengesini kaybederek zemine düştü

Olay, Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden binanın 6. katında mesai harcayan Mahmud S., henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek beton zemine düştü. İşçinin metrelerce yükseklikten düştüğünü gören mesai arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi.

Hastanede yapılan müdahaleler yetmedi

İhbar üzerine olay yerine süratle 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Mahmud S., ambulansla apar topar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin acil servisinde doktorların yoğun çaba sarf ettiği ve hayata döndürmeye çalıştığı talihsiz işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mahmud S.'nin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, emniyet güçleri inşaatta yaşanan bu ölümlü iş kazasıyla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.