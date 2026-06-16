CANLI YAYIN
Geri
İnşaatın 6. katından düştü: Mahmud S. kurtarılamadı

İnşaatın 6. katından düştü: Mahmud S. kurtarılamadı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir inşaatın 6. katında çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düşen 44 yaşındaki Mahmud S., kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dengesini kaybederek zemine düştü

Olay, Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden binanın 6. katında mesai harcayan Mahmud S., henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek beton zemine düştü. İşçinin metrelerce yükseklikten düştüğünü gören mesai arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi.

Hastanede yapılan müdahaleler yetmedi

İhbar üzerine olay yerine süratle 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Mahmud S., ambulansla apar topar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin acil servisinde doktorların yoğun çaba sarf ettiği ve hayata döndürmeye çalıştığı talihsiz işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mahmud S.'nin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, emniyet güçleri inşaatta yaşanan bu ölümlü iş kazasıyla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

CHP'den AK Parti'ye geçmişti: Belediye başkanına neşterli saldırı girişimi
CHP'den AK Parti'ye geçmişti: Belediye başkanına neşterli saldırı girişimi
Ataşehir'de korkutan çatı yangını: İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı
Ataşehir'de korkutan çatı yangını: İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı
Var Mısın Yok Musun 7. bölüm fragmanı yayında
Var Mısın Yok Musun 7. bölüm fragmanı yayında
Savcılık devrede! Müge Anlı'daki Ceyda Evlikol'a akıl sağlığı incelemesi: Hastaneye yatırılabilir!
Savcılık devrede! Müge Anlı'daki Ceyda Evlikol'a akıl sağlığı incelemesi: Hastaneye yatırılabilir!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle