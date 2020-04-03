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Sosyal mesafeyi hiçe sayan 'li yönetimi otobüslerini seferden çekti!

’de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün ’de de görülmesinin ardından sosyal mesafenin önemini her defasında vurguladı. , konuyla ilgili harekete geçerek toplu taşıma araçlarında da sosyal mesafe kuralının uyulmasına yönelik talimat verdi. Ancak ’li yönetimi toplu taşıma araçlarının seferlerini azaltarak sosyal mesafeyi yok saydı. Vatandaştan gelen tepkilerin üzerine İBB yönetimi organizasyon diyerek hedefi farklı yere çekmeye çalışmıştı. Yaşanan tüm tartışmaların ardından bugün Kağıthane Garajına çekilen onlarca otobüs havadan drone ile görüntülendi.

  • Güncel
  • 03.04.2020 14:35
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 14:36
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CHP'li İBB yönetimi İETT otobüslerini seferden çekti!

yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele ve önleme çalışmaları kapsamında tüm toplu ulaşım araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürüleceğini bildirmişti.

Genelgenin yayınlanmasının ardından 'da geçen hafta sonu toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, bu kurula uyulmadığını belirterek tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Vatandaşlar paylaşımlarında toplu taşıma araçları içerisinde yaşanan yoğunluğu gösteren fotoğrafları da paylaştı. Yoğunluk yaşanan hatlarda tarafından sefer sayılarında azaltmaya gidildiği ileri sürüldü.

İBB YETKİLİLERİ SESSİZ KALDI!
Yaşanan tartışmaların ardından İBB yetkilileri, duruma tepki gösteren vatandaşların paylaşımlarını paylaşarak 'organize' kötülük yapıldığını ileri sürüp paylaşım yapanları hedef göstermişti.

Öte yandan İBB'nin yoğunluk yaşanan hatların bulunduğu yerlerde sefer sayılarında azaltma yaptığı da gündeme geldi. Konu ile ilgili İBB yetkilileri ise sorulan sorular karşısında sessiz kaldı. Son günlerde hangi hatta ne kadar aracın çalıştığının bilgisi verilmedi. Tartışmaların ardından Kağıthane Garajında çekilen onlarca otobüsü gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Kağıthane İETT Garajında çekilen onlarca otobüs havadan drone ile de görüntülendi.

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