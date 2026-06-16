İnegöl'de araç takla attı: O anlar kameraya yansıdı
Ahmet Türkel Çevreyolu'nda kontrolden çıkarak savrulan otomobilin takla attığı anlar anbean kameraya yansıdı. Ters dönen araçta mahsur kalan sürücüyü ise çevredeki köfteci esnafı kurtardı.
Kontrolden çıkıp takla attı
Kaza, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde bulunan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Seyir halinde olan Yasin E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, takla atarak yol ortasında ters döndü.
Köfteci esnafı yardıma koştu
Korkunç kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve yol kenarında faaliyet gösteren bir köfte işletmesinin sahibi ile çalışanları, hiç tereddüt etmeden yardıma koştu. Ters dönen otomobilin içerisindeki yaralı sürücüyü çıkarmak için zamanla yarışan esnaf, genci sıkıştığı yerden çıkararak güvenli bir alana taşıdı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Yol bir süre trafiğe kapandı
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde esnafın ve sağlık ekiplerinin desteğiyle yapılan yaralı sürücü Yasin E., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.