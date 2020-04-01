İçişleri Bakanlığı'nın; koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edilmesine yönelik genelgesi uygulanmıyor.

OTOBÜS VE METROBÜSLER GARAJDA BEKLETİLİYOR

‪İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; İstanbul'da toplam 30 İETT hattının seferini iptal etmesi, otobüs ve metrobüslerin İETT garajlarında bekletilmesi tepki topluyor.

Edirnekapı İETT Garajı'nda çok sayıda metrobüs ve otobüsün bekletilmesi, yolcuların seyahatleri sırasında güçlük yaşamasına neden oluyor.

İETT'nin; İkitelli, Edirnekapı, Topkapı, Kağıthane, Ayazağa, Anadolu, Hasanpaşa, Şahinkaya, Avcılar, Beylikdüzü, Yunus, Sarıgazi ve Kurtköy'de garajları bulunuyor.

ARAÇ İÇİNDEKİ YOLCULARIN OTURMA ŞEKLİ, YOLCULARIN BİRBİRLERİYLE TEMASINI ENGELLEYECEK ŞEKİLDE OLACAK

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeye göre otobüsler, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başladı.

İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek.

Araç içindeki yolcuların oturma şekli, yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.

30 İETT HATTININ SEFERİ İPTAL EDİLDİ

‪İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul'da toplam 30 İETT Hattının seferini iptal etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iptal ettiği İETT hatları şunlar:

* 144K: Hadımköy Kiptaş 3. Etap - Bahçeşehir Merkez

* 76BT: Tepekent - TÜYAP

* 76GM: Gürpınar -TÜYAP Metrobüs

* 76SM: İhlas Marmara Evleri - Sahil Mah. Kavaklıdere - Haramidere

* 92A: Kirazlı Metro - Ateştuğla - Eminönü

* HT19: İ.Ü Cerrahpaşa - İ.Ü.CERRAHPAŞA - TÜYAP Metrobüs

* HT2: Kanuni Sultan Süleyman Hastane - Mahmutbey Metro K.

* MK19: Ayazma Siteler - Arena Park

* MK21: Başakşehir 4. 5. Etap Konutlar - Başakşehir Metrokent

* MR41: Atakent 1. Etap - Halkalı Marmaray

* 33D: Esenler Bilim Parkı - Eminönü

* 36S: Habibler Merkez - Sultangazi Belediyesi

* 38H: Zübeyde Hanım Mahallesi - Habibler Merkez Mahallesi

* 55EY: Gaziosmanpaşa - Yenikapı

* MK51: Esenler Giyimkent- Üçyüzlü Metro

* MR35: Kocamustafapaşa - Yenikapı

* ST36: Esentepe - Haseki Kampüs - Sultançiftliği Tramvay

* 25G: Sarıyer -Taksim

* 25S1: Hacıosman Metro - Sarıyer

* 26B Gayrettepe - Eminönü

* 29T: Tarabyaüstü - Darüşşafaka- İstinye

* 37: Yeşilpınar - Yıldıztabya - Eyüpsultan

* 40: Rumelifeneri - Garipçe - Taksim

* 48R: Kent Ormanı - 4. Levent Metro

* 54B: Kağıthane Garajı- Beşiktaş

* 54Y: Okmeydanı - Yenikapı

* 59HS: Hacıosman Metro - Sarıtepe Kampüsü

* 59S: Levazım Mahallesi - Şişli

* 59UÇ: Uçaksavar - Şişli

* 70D: Kurtuluş- Dolapdere

(KENAN KIRAN- Sabah)