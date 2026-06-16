Sakarya'da alevli gece: 3 katlı evin çatısı ve üst katı küle döndü!

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 00:17 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 00:25

Alevler kısa sürede çatıyı sardı

Yangın, Kaynarca-Adapazarı yolu Çınarcık mevkiinde yer alan 3 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Evdeki yanıcı maddelerin de etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tüm üst katı ve çatıyı kapladı.

İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı

Müstakil evden yükselen yoğun dumanı ve gökyüzünü kaplayan alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıya ve üst kata dört bir yandan müdahale etmeye başladı.

Büyük çapta maddi hasar oluştu

Ekiplerin zamanla yarışarak gerçekleştirdiği yoğun ve titiz çalışmalar neticesinde yangın, alt katlara ve çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olay esnasında evde kimsenin bulunmaması veya hızlı tahliye edilmesi sayesinde yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, yangın nedeniyle binanın üst katında ve çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.