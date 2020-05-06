Son dakika: Bakan Ziya Selçuk'tan flaş LGS açıklaması! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

06.05.2020 11:44

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kılavuzunun güncellendiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlandığını duyurdu. Selçuk ayrıca LGS sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk TGRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Selçuk okulların ülkedeki son durum ve Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında 1 Haziran'da açılma ihtimalinin olduğunu belirtti. Selçuk öğrencilerin kendi okullarında sınava gireceklerini, her türlü hijyen tedbirinin alınacağını, oturma düzenleri üzerinde de çalışıldığını ifade etti.

LGS SONUÇLARI 16 HAZİRAN'DA

Selçuk, milyonlarca öğrencinin katılacağı LGS'nin sonuçlarının ilan edileceği tarihi de duyurdu. Selçuk, "LGS sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak" dedi.

LGS KILAVUZU GÜNCELLENDİ

Bakan Selçuk LGS kılavuzunun güncellendiğini ifade etti, LGS başvuru işlemlerinin 15 Haziran'a kadar yapılacağını duyurdu.

EBA üzerinden yapılan ödevlerle ilk dönem notlarının kanaat notuyla yükseltilip yükseltilemeyeceğine dair soruya da yanıt veren Selçuk, "Böyle bir şey söz konusu değil. Bu ulusal bir karar" dedi

ATANAN ÖĞRETMENLER OKULLAR AÇILDIĞINDA HAK KAYBI YAŞAMADAN GÖREVİNE BAŞLAYACAK

Atanıp göreve başlayamayan öğretmenlerle ilgili de konuşan Selçuk, "Bu öğretmenlerimizin okullarının, sınıflarının olması gerekiyor. Hak kaybı yaşamadan okullar açıldığında görevlerine başlayacaklar. Bunu çok defa açıkladık" ifadelerini kullandı.

OKULLARDA ÖNLEMLER ALINIYOR

Bakan Selçuk, okullarda her türlü tedbirin alınacağını duyurdu. Selçuk, "Öğrenciler için el kitabı ve videolar hazırlıyoruz" dedi.

TELAFİ EĞİTİMİ AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk, öğrencilerin eksik kaldığı konuların hatırlatılması üzerine, "Gerekirse telafi eğitimleri için hafta sonu kursları yaparız" ifadelerini kullandı.

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