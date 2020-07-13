Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin, 'Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek' dediği talebesi ve son vekili Hüsnü Bayramoğlu'nu aradı. Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Başkan Erdoğan gülümseyerek, 'O kadar da değil.' yanıtını verdi.
Hüsnü Bayramoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a çağrı: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
13.07.2020 17:13
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