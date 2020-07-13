15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılı! Şehit aileleri o geceyi anlattı!

13.07.2020 17:23

FETÖ tarafından yapılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. Ama acılar hala taze. 15 Temmuz'da darbecilere göğüs geren kahramanların aileleri o geceyi anlattı. İşte detaylar...

15 Temmuz 2016… Devlet içerisinde iyice yapılanmış ve pusuda bekleyen hainler o gece dışarıya çıktı. Ülkeyi ele geçirmek için ABD'deki elebaşlarından emir almışlardı. Önce İstanbul ve Ankara'daki önemli yerleri ulaşıma kapattılar. Sonra TRT binasını basarak uyduruk bildirilerini silah zoruyla okuttular. Son olarak da Başkan Erdoğan'ın bulunduğu otele hareket ettiler… Başkan Erdoğan o esnada canlı yayın yaparak Türk halkını sokağa çıkmaya davet etti. Kendilerini asker diye sıfatlayan FETÖ'cü hainler ise Türk halkını korumakla yükümlüyken Türk halkına kurşun sıktı. Üzerlerine tank sürdü.

Tarihin en kara gecesi 15 Temmuz 2016… Kaç ailenin ocağına şehit ateşi düştü, kaçı gazi oldu…

15 Temmuz'un 4.yılında Şehit aileleri A Haber'e konuştu.

"YAVRULARIMIZIN TEK SUÇU VATANINI BAYRAĞINI KORUMAKTI"

15 Temmuz şehidi Halil Işılar'ın annesi Hülya Işılar, "Halısaha maçından gelmişti. Oturuyorduk. O anda Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını duydu ve ayaklandı. Evimiz biraz yokuşta. Camı açtım seslendim arkasından. Halil gitme oğlum dedim. Hiç arkasını bile dönmedi. Tamam anne geliyorum dedi. Gidiş o gidiş. Bir daha görmedim. Bu ülkemize yapılan bir ihanet. Bunun böyle olmaması lazımdı. Bizim yavrularımızın tek suçu vatanını, bayrağını korumaktı. O hainler bizim yavrularımıza kurşun sıktılar. Tanklarla üzerlerinden geçtiler. Rabbime havale ediyoruz. Allah'ım yarına koyar ama yanına hiçbir zaman koymaz. Ben cennette oğlumla buluşacağımı da biliyorum." şeklinde konuştu.

"AH BENİM OĞLUM YERDEN BİR KALKABİLSEYDİ.."

15 Temmuz'da tankla ilerleyen bir darbeciyi durduran ve dışarıya çıkaran şehit Volkan Canöz'ün annesi Sedef Canöz, "Benim oğlum çok yürekli çok cesaretli bir çocuktu. Yiğidin anası tez ağlarmış. Volkan o gece evde yoktu kardeşiyle. Telefon açtım ikisine de olaylar olunca. Eve geldiğinde ben oğlumun gözünün altında kan gördüm. Dolabından yeni kıyafet giymiş kardeşini de aldı götürdü. O gece oğlum canını verdi vatanını vermedi. O gece rütbeli biri çıkarak, oğlumun sırtından ve boynundan vurmuşlar. Benim oğlum yerden kalkabilseydi o vuranı öldürmeden gitmezdi. Arkasından vurmuşlar. Tankın üzerinde ateş edeni yere atmış, sonra arkadaşları yer yatalım demiş silah sıkıyorlarmış. Volkan önce yere yatmış sonra arkasına bakmış gülümsemiş. O anda boynundan ve sırtından vurmuşlar. Nefesini kesmişler. Bizim memleketimizde böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmemiştim. Anne sen merak etme ben döneceğim dedi. Benim oğlum bana verdiği sözü tutardı ama o gece tutamadı. 53 ay oldu ben hala bekliyorum gelecek diye." dedi.

"DUVARIN ÜSTÜNDEYKEN HELİKOPTER VURDU"

Şehit Cengiz Polat'ın babası Fikret Polat, "Evde yatıyordu. Uçakların sesine uyandı. Banyoya girdi abdest aldı. Namaz kılacaktı o anda sesi duydu dışarı çıktı. O kalkarken ben televizyonu kapatmıştım. Görüp de gitmesin diye. Televizyonu açtı Cumhurbaşkanının davetini gördü. Hemen arkadaşlarından birini aradı. Havaalanına giremeyince Kızılay'a gitmişler. Kurmay Başkanlığı'nın önünde şehit düşmüş. Meclis'in ön kısmına uçaklar teröristleri indirmiş. Meclis'in önünden giremeyince duvardan atlamak istemişler. Meclis'tekilere yardım etmek için. Dört polis ve benim çocuğum. Benim çocuğum da tam atlarken duvarın üstündeyken helikopter vurmuş. Dışarıya düşüp ikinci kurşunu da yemiş. Tam göğsünden. 10'da evden çıktı. Gece 02:30'da morgta bulduk." sözlerinin ardından gözyaşlarını tutamadı