Milletin iradesinin zaferiyle sonuçlanan FETÖ'nün darbe girişimi 15 Temmuz'un 4. yılında, darbe girişimine ait yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. O geceye ait yeni görüntülerin adresi Atatürk Havalimanı... Asker kılığına girmiş FETÖ'cüler ablukaya aldıkları havalimanında sadece orada toplanan vatandaşların değil Türk Hava Yolları personelinin de direnişiyle karşılaştı. İşte o özel görüntülerle 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda yaşananlar...
Görüntüler Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nden... Kargo işçileri 15 Temmuz'da darbecilere böyle direndi
13.07.2020 16:56
- Görüntüler Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nden... Kargo işçileri 15 Temmuz'da darbecilere böyle direndi
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