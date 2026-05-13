Cip bir anda kafeye daldı: Müşteriler neye uğradığını şaşırdı!

Mersin'in Mezitli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen ve yürekleri ağza getiren kaza, bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bir kafenin bahçesine daldı.

Tente Direği Facia Önledi

Hızla işletmenin bahçesine giren lüks cip, bahçede bulunan tente direğine şiddetli bir şekilde çarparak durabildi. Kazanın yaşandığı sırada bahçede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, çarpmanın etkisiyle işletmede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.