Bayramda trenlere 18 bin 644 kişilik rekor ek sefer

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebine cevap verebilmek amacıyla yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Kurban Bayramı'nda YHT, anahat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 18 bin 644 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık." ifadelerini kullandı.

YHT'YE 3 BİN 864 KİŞİLİK 8 EK SEFER

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda 23-24 Mayıs ile 30-31 Mayıs günlerinde ek seferler düzenleyeceklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Buna göre, 23 Mayıs – 24 Mayıs ile 30 Mayıs – 31 Mayıs tarihlerinde cumartesi ve pazar günleri olmak üzere Ankara-İstanbul–Ankara arasında Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan saat 17. 45'te hareket edecek ek YHT seferleri konuldu. Toplam 483 yolcu kapasitesine sahip setlerle yapılacak 8 ek seferle toplam 3 bin 864 koltuk kapasitesi artışı sağlamış olacağız" açıklamasında bulundu.

ANAHAT VE BÖLGESEL TRENLERDE 14 BİN 800 KİŞİLİK EK KOLTUK KAPASİTESİ

Pulman ve yataklı vagon ilave edilen tren hatlarını listeleyen Uraloğlu, "9 günlük tatil boyunca anahat ve bölgesel trenlerimize toplam 260 vagon ilaveyle 14 bin 800 koltuk kapasitesi artışı sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

İşte o tren hatları:

İzmir Mavi Ekspresi

Doğu Ekspresi (Kars-Erzurum hattı)

Güney/Vangölü Ekspresi

Konya Mavi Ekspresi

Ege Ekspresi

Pamukkale Ekspresi (Denizli hattı)

6 Eylül Ekspresi

17 Eylül Ekspresi

Ankara Ekspresi

Uzunköprü-Halkalı Bölgesel

Edirne-Halkalı Bölgesel

"DEMİRYOLUNDA TATİL YOĞUNLUĞUNA HAZIRIZ"

Demiryolunun güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla tatil dönemlerinde de vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım alternatiflerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, "Demiryolunda tatil yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık." dedi.