Kamyonet çarptı, otomobil kağıt gibi ezildi:1 yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halinde olan bir kamyonetin şerit değiştirdiği sırada bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kaza, bölgede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, metrelerce savrulduktan sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Vatandaşlar Yardıma Koştu

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilin içerisinde yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi.