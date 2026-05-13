Hatay'da alevler ormanı sardı! Yangın büyümeden durduruldu

Öğleden sonra başlayan yangın kısa sürede yayıldı ancak ekiplerin kararlı müdahalesi sonuç verdi. 3 arazöz ve onlarca personelin katıldığı operasyonla orman küle dönmekten kurtarıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde öğleden sonra başlayan orman yangını, ekiplerin zamanla yarışması sonucu kontrol altına alındı. Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki Morbağlar mevkiinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüme eğilimi gösterince bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Hızlı Müdahale Facıayı Önledi

Saat 15.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevlerin ormanın derinliklerine yayılmaması için güvenlik güçleri de harekete geçti.

Jandarma ve Korucular Sahada

Yangın söndürme çalışmalarına 3 arazözün yanı sıra 15 jandarma personeli ve 20 güvenlik korucusu da aktif destek verdi. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda yangın çevreye daha fazla zarar vermeden kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Başlatıldı

Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından ekipler, yeni bir parlama riskine karşı bölgede titizlikle soğutma çalışmaları yürütüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Serkan Cortaoğlu
