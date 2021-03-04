Haberler Video Haber Videoları HDP'li Sezai Temelli CHP yandaşı TELE 1'de Bitlis şehitleri üzerinden devleti hedef aldı!

HDP'li Sezai Temelli CHP yandaşı TELE 1'de Bitlis şehitleri üzerinden devleti hedef aldı!

HDP'li Sezai Temelli CHP yandaşı TELE 1'de Bitlis şehitleri üzerinden devleti hedef aldı!
04.03.2021 23:56
Ana Sayfa 00:42
HDP'li Temelli devleti hedef...
Ana Sayfa 01:39
Bakan Akar ve komutanlar...
Ana Sayfa 05:01
Korgeneral Osman Erbaş şehit...
Ana Sayfa 00:55
Tatvan’dan acı haber: 9 şehit....
Ana Sayfa 01:03
Tarlasında gök taşı buldu...
Ana Sayfa 00:31
Geçtiğimiz yıllarda Mekke'ye...
Ana Sayfa 01:32
Kira gelirinde beyanname...
Ana Sayfa 00:46
Aycan Yanaç’tan 'Survivor'daki...
Ana Sayfa 01:25
Rize'nin ambarlık köyünde...
Ana Sayfa 01:19
Başkan Erdoğan'ın öğretmeni...
Ana Sayfa 00:35
Bir Zamanlar Çukurova'nın...
Ana Sayfa 14:21
Genişletilmiş İl Başkanları...

Bitlis'ten helikopter kazası sonrası gelen şehit haberleri yürekleri yakarken terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP yine şehitler üzerinden kirli bir propagandaya girişti. CHP yandaşı TELE 1'e katılan HDP'li Sezai Temelli yaşanan kazadan devleti sorumlu tutarak skandal ifadeler kullandı.


Bitlis'ten helikopter kazası sonrası gelen şehit haberleri yürekleri yakarken terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP yine şehitler üzerinden kirli bir propagandaya girişti. CHP yandaşı TELE 1'e katılan HDP'li Sezai Temelli yaşanan kazadan devleti sorumlu tutarak skandal ifadeler kullandı.
Haber Videoları
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ