HDP'li Sezai Temelli CHP yandaşı TELE 1'de Bitlis şehitleri üzerinden devleti hedef aldı!

Bitlis'ten helikopter kazası sonrası gelen şehit haberleri yürekleri yakarken terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP yine şehitler üzerinden kirli bir propagandaya girişti. CHP yandaşı TELE 1'e katılan HDP'li Sezai Temelli yaşanan kazadan devleti sorumlu tutarak skandal ifadeler kullandı.
Bitlis'ten helikopter kazası sonrası gelen şehit haberleri yürekleri yakarken terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP yine şehitler üzerinden kirli bir propagandaya girişti. CHP yandaşı TELE 1'e katılan HDP'li Sezai Temelli yaşanan kazadan devleti sorumlu tutarak skandal ifadeler kullandı.