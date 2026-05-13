Sitede anne dehşeti: Çocuk kavgasına bıçak karıştı

SİTEDE ÇOCUK KAVGASI KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İstanbul Silivri'ye bağlı Yeni Mahalle'de bulunan bir sitede, dün öğleden sonra çocuklar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Çocukların tartışmasına annelerin de dahil olmasıyla olay yerinde gerginlik tırmandı.

EVİNDEN BIÇAK ALIP GERİ DÖNDÜ

Sözlü tartışmanın şiddetlenmesi üzerine taraflardan biri olay yerinden ayrılarak evine gitti. Mutfaktan aldığı bıçakla tekrar site bahçesine dönen kadın, tartıştığı diğer annenin üzerine yürüdü. Bıçaklı saldırganın, tehditler savurarak diğer kadını bir süre kovaladığı görüldü.

BİNAYA SIĞINARAK KURTULDU

Bıçaklı saldırıya maruz kalan kadın, çevredekilerin yardımı ve bir binaya sığınmasıyla fiziksel bir zarar görmeden kurtuldu. Sitedeki diğer sakinlerin araya girmesiyle son bulan arbede, görgü tanıkları tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine intikal eden emniyet güçleri, görüntüler ve şikayetler doğrultusunda tahkikat başlattı.