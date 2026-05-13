Tahliye oldu, soluğu husumetlisinin yanında aldı! Vurduğu esnafın başında "teslimiyet" nöbeti

Denizli'nin Pamukkale ilçesi, 2,5 yıl öncesine dayanan bir husumetin kanlı hesaplaşmasına sahne oldu. Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cezaevinden yeni çıkan bir şahsın intikam hırsı mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

2,5 Yıllık Kin Bitmedi

Edinilen bilgilere göre; Nuri T., 2,5 yıl önce yaşadığı bir kavga nedeniyle Durmuş H.'yi yaralamış ve bu suçtan hapis yatmıştı. Tahliye olduktan hemen sonra intikam planı yapan Nuri T., esnaflık yapan husumetlisi Durmuş H.'nin iş yerine gitti. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tüfeği ateşleyen Nuri T., husumetlisini bacağından yaraladı.

Kimseyi Yaklaştırmadı, Polisi Bekledi

Saldırganın asıl şoke eden tavrı ise saldırıdan sonra yaşandı. Kanlar içinde yere yığılan Durmuş H.'nin yanına kimsenin yardım için yaklaşmasına izin vermeyen Nuri T., elinde tüfekle dakikalarca başında bekledi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin "Teslim ol" çağrısının ardından silahını bırakan saldırgan, soğukkanlılıkla teslim oldu.

Yaralı Esnafın Durumu İyi

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Durmuş H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İntikam peşindeki saldırgan Nuri T. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.