HDP’nin şeffaflık çağrısına İYİ Parti’den tepki: CHP buna cevap versin 24.02.2020 19:40

Terör örgütü PKK’nın siyasi konumunda bulunan HDP’nin CHP’ye yaptığı “ittifakı gizlemeyelim” çağrısı ittifakın diğer ortağı İYİ Parti’yi telaşlandırdı. Pervin Buldan’ın “itifakı açık açık söyleyelim” çağrısına İYİ Parti’den yanıt geldi. “Bu konuya CHP cevap versin” diyen İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu HDP ile bir birliktelik kurmadıkları iddiasını da sürdürdü.

Terör örgütü PKK'nın siyasi konumunda bulunan HDP'nin CHP'ye yaptığı "ittifakı gizlemeyelim" çağrısı ittifakın diğer ortağı İYİ Parti'yi telaşlandırdı. "Bu konuyu CHP açıklasın" diyen İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu HDP ile bir birliktelik kurmadıkları iddiasını da sürdürdü.

Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

CHP cevabını versin. Biz durduğumuz yerde duruyoruz. HDP bizim ittifak bileşenlerimizden birisi değil. Terörle arasına mesafe koyamayan bir siyasal organizasyon Türkiye partisi olamaz. HDP önce PKK ile şeffaflaşsın PKK ile arasına mesafe koysun örtülü, örtüsüz gizli kapaklı ne diyorsa bu imaların arkasında esas HDP'nin problemi PKK ile olan örtülü, örtüsüz dolaylı, direk, gizli, açık irtibatını ittifakını nihayetlendirmelidir. Önce çocuklarımızın katillerine katil demeyi öğrenecekler. Ondan sonra siyasi değerlendirmelerin üzerine bir cümle kurabiliriz.

HDP İLE YAKINLAŞMA İP'TE İSTİFALARI GETİRDİ

Yavuz Ağıralioğlu HDP ile ittifakı kabul etmese de parti içindeki bir çok isim HDP ile yapılan yakınlaşmadan rahatsız olduğu için istifa etmişti.

BULDAN'IN ÇAĞRISI

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'dan CHP'ye 'gizli' ittifakı resmileştirme çağrısı gelmişti. Buldan, "İttifaklar şeffaf olmalı, açık olmalı, insanlar kimin kiminle ittifak yaptığını bilmeli ve tercihini buna göre yapmalı. Birlikte görüntü vermeli ve hiçbir şeyden korkmamalı. CHP'nin çekingenliğinden çıkması gerek. Cesarete ihtiyaç var bence" yorumunda bulunmuştu.