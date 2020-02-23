CHP HDP'nin ittifakı gizlemeyelim çağrısına ne yanıt verecek?

İşte Barlas'ın yazısından konuyla ilgili bölüm:

Bütün gerginliklere ve olumsuzluklara karşı, siyasette gerçeğe dönük arayışların da gündemde bulunması iyimserlik sebebi olabilir.

Bu gerçeğe dönük arayışlara örnek olabilecek son bir çıkış, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'dan geldi.



CESUR OLUN

Hafta sonu kongreye hazırlanan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan verdiği bir röportajda, "Yeni ittifakların olması gerektiğini savunan bir partiyiz. Şeffaf olmalı, açık olmalı, birlikte görüntü vermeli ve hiçbir şeyden korkmamalı. CHP'nin çekingenliğinden çıkması gerek. Cesarete ihtiyaç var bence. Biz kadınlar olarak tiyatro oyununda birlikte bu görüntüyü verdik, bu cesareti gösterdik. Bu cesareti herkesin göstermesi gerek. Bir dahaki seçimlerde daha açık daha şeffaf birlikteliklere ihtiyaç olacağını düşünüyorum" mesajı gönderdi.



İYİ PARTİ PROBLEMLİ

CHP'nin yerel seçimlerde HDP'yle yaptığı işbirliği bu partiye büyük şehirlerde seçim zaferleri getirirken, bir diğer ortak olan İYI Parti'nin bu işbirliğine muhalefeti, İYI Parti'den kopmaları getiriyor. İYI Parti'deki istifalar ve siyasette yeni blok tartışmaları sürerken HDP'den kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı CHP'ye "Cesur olun" çağrı geldi.

HDP'nin çağrısına CHP'den gelecek yanıt doğal olarak çok merak ediliyor.

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