Başkan Erdoğan son rakamı paylaştı: 3 milyar adeti geçmiştir 24.02.2020 20:27

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Okullardan Yarınlara' programında önemli açıklamalarda bulundu. Ders kitaplarının ücretsiz olarak dağıtıldığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bugüne kadar ücretsiz dağıttığımız ders kitabı sayısı 3 milyar adeti geçmiştir." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, imkanı olan hayırsever vatandaşları yurt genelinde derslik ve okul yapımı için bağışta bulunmaya davet etti.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Deprem bizi beklemiyor. Afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız.

Kentsel dönüşüm için kapısını çaldığımız vatandaşlarımız bize aynı şekilde cevap vermiyor. Ciddi sıkıntı yaşıyoruz.

Devlet ancak vatandaşının desteğiyle böyle bir yükün altından kalkabilir.

Göreve geldiğimizde eğitim - öğretimi en başa yerleştirdik.

Üniversite sayımızı 250'ye çıkardık.

Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık.

3 MİLYAR ADETİ GEÇMİŞTİR

Ders kitaplarını ücretsiz vererek büyük bir yükten kurtardık. Bugüne kadar ücretsiz dağıttığımız ders kitabı sayısı 3 milyar adeti geçmiştir. Bakanlığın 13 bin yeni okul ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca bazı okullarda depreme karşı güçlendirme çalışması yapılması gerekiyor.



Bağışçılardan isteğim deprem riski yüksek alanlara öncelik vermenizdir. Çünkü bu bölgedeki okullar öğrenciler için güvenli çatılar olması yanında deprem sonrasında vatandaşlarımızın sığınacağı barınma alanı da olarak kullanılabilecektir. Buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; bağış kampanyamız sadece salondaki arkadaşlarımızla sınırlı değildir. İmkanı olan her vatandaşımız için sadaka-i cariye olarak dilediğiniz yerde ister derslik ister okul şeklinde bu kampanyaya iştirak edebilir.