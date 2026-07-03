Tırla kamyon kafa kafaya çarpıştı: Abdullah Ser hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 01:08 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 01:16

Kırlık Mevkisinde Çarpışma

Abdullah Ser yönetimindeki tır ile Hüseyin K. kontrolündeki kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından her iki sürücü de demir yığınına dönen araçların kabininde sıkıştı.

Tır Sürücüsü Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştıkları yerlerden çıkarılan sürücülere ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde, tır sürücüsü Abdullah Ser'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan kamyon şoförü Hüseyin K. ise ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.