HDP Milletvekili Hüda Kaya CHP kanalı Halk TV'de: Ayasofya camiye değil kiliseye dönüştürülsün

08.07.2020 18:17

Millet İttifakı'nın vatandaştan gizlenmeye çalışılan ortağı Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Ayasofya'nın cami değil de kiliseye dönüştürülmesi yönünde çıkış geldi. CHP kanalı Halk TV'de konuşan HDP'li Hüda Kaya, “Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce yapı var. Ayasofya, hangi inanç erbabınca kurulduysa onların ehliyetinde olması gereken bir yerdir” sözlerini sarf etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle Ayasofya'nın cami olmasına sayılı günler kala HDP'den düşmanca açıklama geldi. CHP'nin kanalı Halk TV'ye çıkan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi.

BİR RUM BİR İTALYAN YA DA BİR RUS GİBİ KONUŞTU

İslam düşmanlarının kullandığı dili kullanan Kaya,"Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce yapı var. Ayasofya, hangi inanç erbabınca kurulduysa onların ehliyetinde olması gereken bir yerdir" dedi.

AYETLERİ ÇARPITTI, MÜSLÜMANLARI TEKFİR (KAFİR) ETTİ

Kılıç hakkını küçümseyen Kaya, Kur'an ayetlerini çarpıtarak savını destekleyecek yorumlar getirdi. Türkiye'deki Müslümanların binlerce yıldır devam eden ehli sünnet anlaşına "uydurulmuş din" iftirası atarak tekfirde (kafir demek) bulundu. Kaya, İslamı yaşayan Müslümanlara hakaret etmek için "dinci" diye nitelendirerek "saraycı ve emperyal Emevici" olduklarını söyledi.

CAMİLERİMİZE HAKARET ETTİ

Ayasofya için "Adına cami demekle cami olunmuyor" diyen Kaya, "Bugün cami olarak ortaya konulan yapılar bile gerçekten Kur'an'i manada ne kadar cami işlevini yerine getiriyor. 'Allah'ın evi' ifadesini hakkıyla temsil ediyor mu? Bunlar da ayrıca tartışma konusu olmakla beraber Ayasofya çok daha özel bir konuma sahiptir." ifade etti.