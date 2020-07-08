GENAR son anket sonuçlarını paylaştı! Bu pazar seçim yapılsa kim kazanır?

08.07.2020 16:47

Bazı medya kuruluşlarının isimlerini kullanarak yalan anket haberleri yaptıklarını söyleyen GENAR Başkanı İhsan Aktaş, "Türkiye’deki bu medya kuruluşlarını takdir etmek lazım. Nobel’e de aday olabilirler bu yalan haberleriyle. Benim bu ifadelerimden nasıl bir sonuç çıkardılar çok merak ettim” ifadelerini kullandı. Aktaş konuyla ilgili hukuki sürecin başlatılacağını dile getirirken yapılan son anket sonuçlarını da açıkladı. İşte detaylar...

Bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medya hesapların seçim anketleri paylaşılıyor. Paylaşılan anketlerin çoğunluğu ise gerçeği yansıtmıyor. Provokatif anketlerde ismi sürekli kullanılan GENAR'ın Başkanı İhsan Aktaş A Haber canlı yayınına katıldı.

Aktaş, "Bugün Türkiye genelinde birçok araştırmalar yapıyoruz. Yapılan tüm anketleri kamuoyuyla paylaşan doğru bilgiler veren bir kurumuz. Gerek medya üzerinden gerekse Twitter hesabımızdan zaman zaman sonuç açıklıyoruz. Geçen günlerde katıldığım televizyon programlarında şöyle bir değerlendirmede bulundum. Yerel seçimlerde CHP bir başarı elde etti. Bu başarının Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yansıyacağı düşünüldü. Oysa bizim yaptığımız araştırmalarda CHP, sosyolojik sıkışmışlığını aşamadı ve 23 ile 26 bandı arasında kaldı" diye konuştu.

"NOBEL'E ADAY OLABİLİRLER"

Aktaş, manipülatif haberlere tepki göstererek, "Bizim bu sonuçla alakalı yaptığımız açıklamadan şöyle bir haber çıkarılmış. GENAR araştırma dedi ki: Hükümet için kötü haber. Türkiye'deki bu medya kuruluşlarını takdir etmek lazım. Nobel'e de aday olabilirler bu yalan haberleriyle. Benim bu ifadelerimden nasıl bir sonuç çıkardılar çok merak ettim" ifadelerini kullandı.

PANDEMİDEKİ BAŞARI OYLARI ARTIRDI

Aktaş, "En son yapılan genel seçim anketinde AK Parti'nin yüzde 44 civarında, MHP'nin 10 civarında olduğu görülüyor." Şeklinde konuştu.

Hatta pandemi sürecinde başarılı yönetimin oylara yansıdığını söyleyen Aktaş, "Cumhur İttifakı'nın doğal oy sınırını da aşarak bugüne yüzde 53 bandının üzerine çıktı. AK Parti'yi yüzde 30 bandında gösteren anketlerin kamuoyunda saygınlık görmediği için GENAR'ın adını kullanarak böyle bir haber yapmışlar" dedi.