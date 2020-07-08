Son dakika: Çoklu baro düzenlemesi bugün TBMM'ye geliyor

08.07.2020 18:48

Son dakika haberine göre, Baro vesayetine son verecek olan sisteme son verecek olan yeni sistemde sona gelindi. Baroların yapısının değiştirilmesi ve baskıcı düzenden demokratik tercih için çoklu baro dönemine geçilmesine ilişkin yasa teklifi edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde görüşülmeye başlanacak. CHP, HDP ve İYİ Parti'nin ortaklaşa karşı çıktığı demokratik baro düzenlemesinin Cumhur İttifakı'nın tam desteği ile yasalaşması bekleniyor.