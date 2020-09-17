Halil Sezai’nin tekme tokat saldırdığı Hüseyin Meriç yaşadığı dehşet anlarını anlattı

17.09.2020 12:47

İstanbul Tuzla'da dün bir sitede çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, sözde çekime izin vermeyen mahalle sakini 67 yaşındaki Hüseyin Meriç ile tartışma yaşamış; Halil Sezai, yaşlı adamı darp etmişti. Halil Sezai tarafından darp edilen Hüseyin Meriç yaşadığı dehşet anlarını A Haber’e anlattı.

Halil Sezai, çekim amacıyla kiraladığı villanın yanındaki komşularının çekime itirazları nedeniyle onlarla tartıştı ve yaşlı bir adam darbettiği gerekçesiyle karakolluk oldu. Olayın görüntüleri de ortaya çıktı. Şiddet gören yaşlı adam da katıldığı sabah programında "Kalbim tıkalıydı, yere oturmaya çalıştım. Otururken bile tekme tokatla vuruyordu" ifadesini kullandı. Konuyla ilgili olarak Halil Sezai de bir açıklama yaptı. Darbettiği yaşlı adamın uzun süredir çekimleri engellemeye çalıştığını ve küfürler ettiğini söyledi. Sabrettiğini ama artık dayanamadığını belirten Halil Sezai, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ve herkesten özür dilediğini ekledi.

Emniyette ifadesini verdikten sonra serbest bırakılan Halil Sezai, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Silahla Kasten Yaralama, Hakaret, Tehdit ve Konut Dokunulmazlığının İhlali suçlarından ifadesi alınmak üzere ek talimat verildiği açıklandı.



DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Halil Sezai tarafından darp edilen Hüseyin Meriç yaşadığı dehşet anlarını A Haber'e anlattı.



