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Yaşlı adamı tekme tokat döven Halil Sezai'ye ünlülerden sert tepki: Sana yazıklar olsun

Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin M.'ye şiddet uygulaması sosyal medyada büyük tepki çekti. Sezai'ye tepki gösteren ünlü isimler de mesajlar yayınladı. Sıla, Alişan, Haluk Levent, Ümit Erdim, Fırat Tanış, Celil Nalçakan, Fulden Uras, Sinan Akçıl gibi isimler peş peşe açıklamalar yaparak yaşlı adamı darbeden Halil Sezai'yi kınadı.

17.09.2020 09:44 - Son Güncelleme: 17.09.2020 09:51
Yaşlı adamı tekme tokat döven Halil Sezai'ye ünlülerden sert tepki: Sana yazıklar olsun

İstanbul Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin M. (66) arasında tartışma çıkmıştı.

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Yaşlı adamı tekme tokat döven Halil Sezai'ye ünlülerden sert tepki: Sana yazıklar olsun

Bu tartışma sonucu Halil Sezai, yaşlı adamı tekme tokat dövmüş, bu anlara ilişkin görüntüler gündem olmuştu.

Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin M.'ye şiddet uygulaması sosyal medyada büyük tepki çekti. Sezai'ye tepki gösteren ünlü isimler de mesajlar yayınladı.

Yaşlı adamı tekme tokat döven Halil Sezai'ye ünlülerden sert tepki: Sana yazıklar olsun

SILA

"Sana yazıklar olsun."

Yaşlı adamı tekme tokat döven Halil Sezai'ye ünlülerden sert tepki: Sana yazıklar olsun

ALİŞAN

"Şimdi bu durumda bir ceza verilmiyorsa, hepimiz için hak mı doğuyor? İstediğimiz zaman, gücümüz de yetiyorsa birisinin bahçesine dalıp, evinden alıp ağzını burnunu kırmak serbest yani öyle mi? Yaşlı, genç, çocuk kadın fark etmez? Avukatlara soruyorum böyle bir hakkımız var mı? Ya da TCK'da? Burada istediğinizi linç edin, istediğinizi göklere çıkarın umurumda değil. Ama yaşlı, babası yaşında adamı öldüresiye döven birisini görmezden gelmek tam anlamıyla iki yüzlülüktür."

Yaşlı adamı tekme tokat döven Halil Sezai'ye ünlülerden sert tepki: Sana yazıklar olsun

HALUK LEVENT

"Bu konuyla ilgili amcaya ulaşacağız. Durumu yok ise ve kendisi de isterse AHBAP Platformu olarak davasında yanında olacağız."

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