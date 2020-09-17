Yaşlı adamı tekme tokat döven Halil Sezai'ye ünlülerden sert tepki: Sana yazıklar olsun
Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin M.'ye şiddet uygulaması sosyal medyada büyük tepki çekti. Sezai'ye tepki gösteren ünlü isimler de mesajlar yayınladı. Sıla, Alişan, Haluk Levent, Ümit Erdim, Fırat Tanış, Celil Nalçakan, Fulden Uras, Sinan Akçıl gibi isimler peş peşe açıklamalar yaparak yaşlı adamı darbeden Halil Sezai'yi kınadı.
ALİŞAN
"Şimdi bu durumda bir ceza verilmiyorsa, hepimiz için hak mı doğuyor? İstediğimiz zaman, gücümüz de yetiyorsa birisinin bahçesine dalıp, evinden alıp ağzını burnunu kırmak serbest yani öyle mi? Yaşlı, genç, çocuk kadın fark etmez? Avukatlara soruyorum böyle bir hakkımız var mı? Ya da TCK'da? Burada istediğinizi linç edin, istediğinizi göklere çıkarın umurumda değil. Ama yaşlı, babası yaşında adamı öldüresiye döven birisini görmezden gelmek tam anlamıyla iki yüzlülüktür."