Tüm bu gelişmeler sonrası Halil Sezai'nin 15 Temmuz darbe girişimi zamanı attığı tweet sosyal medyada viral oldu. O dönem attığı ve sonrasında sildiği 'Bu memlekette polis var, meclis var, yargı var(!) Millet sokağa çıkıp askerle mi çatışsın? Bu nasıl mantık? Derdiniz ne? Bu nasıl çağrı?' tweetiyle yeniden gündeme gelen Halil Sezai'nin halkın sokağa çıkmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.